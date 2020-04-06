Госпитализированному с коронавирусом премьер-министру Великобритании Борису Джонсону будут проводить искусственную вентиляцию легких.

Об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии.

Ранее официальный представитель премьера сообщил, что Джонсона, у которого диагностировали коронавирус и остаются проблемы со здоровьем — держится высокая температура и не проходит кашель, — по рекомендации лечащего врача доставили в больницу. При этом на Даунинг-стрит заверили, что он продолжает возглавлять правительство и находится на связи с кабинетом министров.

О том, что Борис Джонсон заразился COVID-19, стало известно 27 марта.

Minval.az