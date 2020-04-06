Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал правительства усилить борьбу с домашним насилием на фоне массовой изоляции, вызванной пандемией коронавируса.

В своем видеообращении генеральный секретарь напомнил, что недавно призвал к прекращению боевых действий во всех вооруженных конфликтах мира, чтобы сплотиться в борьбе с COVID-19.

«Но насилие не ограничивается полем боя. Многих женщин и девочек угроза подстерегает там, где они должны быть в наибольшей безопасности. В их собственных домах. Поэтому сегодня я обращаюсь с новым призывом — к миру в доме», — сказал Гутерреш.

По его словам, в последние недели по мере усиления экономического и социального давления происходит «ужасающая глобальная вспышка насилия в семье».

«В некоторых странах число женщин, обращающихся в службы поддержки, удвоилось», — отметил Гутерреш.

«Я призываю все правительства включить положения о предотвращении насилия в отношении женщин и возмещении ущерба, причиненного женщинам в результате такого насилия, в свои национальные планы борьбы с COVID-19 в качестве одной из их основных частей», — заявил генсек.

По его мнению, необходимо увеличить объем ассигнований для онлайн-служб поддержки и организаций гражданского общества. Как полагает Гутерреш, нужно обеспечить, чтобы судебные системы продолжали преследовать лиц, виновных в жестоком обращении с женщинами.

Minval.az