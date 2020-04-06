Врач французского футбольного клуба «Реймс» Бернар Гонсалес свёл счёты с жизнью после того, как результаты его обследования на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. Руководство клуба и вся команда выразили слова соболезнования родным и близким умершего, передает «Лайф».

— Слова подводят меня, я ошеломлён и бесконечно опечален этими новостями. Доктор Гонсалес был великим профессионалом. Он помогал команде в самые трудные периоды, всего себя отдавая работе, — приводит пресс-служба слова президента клуба.

Согласно официальным данным, 60-летний Гонсалес находился на домашней самоизоляции вместе со своей супругой, у которой также было подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. Как заявил журналистам мэр города Реймс Арно Робине, лично знавший умершего, его проинформировали о причинах поступка доктора, однако он не намерен «оставлять это без внимания».

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