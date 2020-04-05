У бывшего капитана авианосца «Теодор Рузвельт» Бретта Крозье подтвердился коронавирус. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на его одноклассников по Военно-морской академии.

По данным издания, симптомы коронавируса у Крозье появились ещё до того, как его сняли с должности. Представитель Военно-морского флота отказался от комментариев.

«Лайф» напоминает, что Бретта Крозье сняли с должности капитана авианосца «Теодор Рузвельт» после того, как его письмо о вспышке коронавируса на борту попало в СМИ. В нём он просил принять срочные меры по борьбе с эпидемией и эвакуировать несколько тысяч человек. По последним данным ВМС США, число членов экипажа авианосца с коронавирусом выросло до 155.

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