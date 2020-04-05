Несмотря на карантин во Франции, житель Перпиньяна отправился в Испанию, чтобы купить сигареты и заблудился, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на RTBF.

Курильщики в приграничных районах имеют привычку запасаться сигаретами в Испании, которые там стоят дешевле, чем во Франции: несмотря на карантин, один из таких курильщиков решил отправиться за сигаретами пешком через горы.

В жандармерии департамента Южные Пиренеи осудили мужчину за недостаток рассудительности. Его нашли «истощенным, дрожащим от холода и потерянным на высотах Пертуса» — села недалеко от границы с Испанией.

Чтобы спасти его, властям пришлось мобилизовать вертолет гражданской безопасности и «развернуть основные средства».

«Этот молодой человек, который выехал из Перпиньяна на машине, был возвращен обратно на контрольно-пропускном пункте между Францией и Испанией, когда он хотел отправиться в Жонкьер. Затем он решил пойти по пешеходной тропе, надеясь пересечь границу по горе», — рассказывают жандармы.

Потом он упал в горный поток, запутался в кустах ежевики, и уже потом позвал на помощь.

Теперь мужчине придется заплатить штраф в 135 евро за нарушение условий карантина.

Minval.az