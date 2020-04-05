Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал страны ЕС сплотиться и дать единый ответ на сложности, возникшие из-за пандемии коронавируса.

«Вызов, с которым мы столкнулись, — чрезвычайный и беспрецедентный. На него нужно дать общий, единый, радикальный и энергичный ответ, чтобы сохранить нашу экономическую и социальную систему и защитить наших граждан».

Об этом, как сообщает «Интерфакс», написал Санчес в воскресенье в колонке британской газеты The Guardian.

Санчес подчеркнул, что Испания всегда защищала проект ЕС.

«Настало время для взаимности. С нами, с Италией и со всеми 27 странами союза», — пишет Санчес.

Настало время проявить солидарность, чтобы создать механизм обобщения долговых обязательств, чтобы совместно закупать необходимые медицинские товары, создать общую стратегию кибербезопасности и подготовиться к восстановлению после пандемии, отметил премьер.

Европе необходимо выстроить экономику военного времени, а после того, как завершится эпидемия, восстановить экономики стран Европы, мобилизуя ресурсы при помощи «нового плана Маршалла», добавил Санчес.

«Это очень сложные времена, которые требуют смелых решений. Миллионы европейцев верят в ЕС. Мы не должны оставлять их одних. Мы должны давать им повод, чтобы они продолжали верить. И нам нужно действовать сейчас или никогда, потому что на кону сама Европа», — написал Санчес.

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