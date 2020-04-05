Движение «Талибан» обвинило США в нарушении подписанных с ними 28 февраля в Дохе мирных соглашений.

В воскресенье движение «Талибан» выступило с заявлением, в котором говорится: «США и их внутренние и иностранные партнеры публично нарушили наши права».

«Освобождение 5000 заключенных было отложено по неоправданным причинам. Центры моджахедов, которые не являются полем битвы, неоднократно подвергались нападениям. В районах, находящихся под нашим контролем, были совершены нападения на простых моджахедов», — говорится в заявлении, которое цитирует «Интерфакс».

«В Гильменде, Кандагаре, Фарахе, Кундузе, Нангархаре, Пактии, Бадахшане, Балхе и других частях страны было много нарушений соглашения, подробности которых мы время от времени сообщали американцам по каналу связи», — отмечается в заявлении.

«Мы настоятельно призываем американцев самим соблюдать содержание соглашения и информировать своих коллег о необходимости полного соблюдения соглашения», — заявили талибы.

«Если эти нарушения продолжатся, это приведет к атмосфере недоверия, а также росту уровня войны», — говорится в заявлении.

Согласно документу, подписанному 28 февраля в Дохе, правительство Афганистана до начала межафганских мирных переговоров должно было освободить из тюрем 5 тыс. сторонников «Талибан». В свою очередь, талибы обязались отпустить находящихся у них в плену 1 тыс. военнослужащих правительственных сил.

Minval.az