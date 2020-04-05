Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица России находится в самой высокой группе риска по CoViD-19 среди российских регионов. Его слова передает «Лайф».

— Что касается Москвы, мы находимся в самой высокой группе риска в силу того, что огромное количество людей проехало через Москву или побывало за границей, — сказал он, отметив, что власти принимают жёсткие, но необходимые в сложившейся ситуации решения.

Собянин также сообщил, что в Москве для приёма пациентов, которым диагностировали коронавирус, готовят 20 тысяч коек в региональных, федеральных и частных медицинских учреждениях.

Minval.az