Турция доставит в Испанию обещанные аппараты искусственного дыхания для борьбы с коронавирусом нового типа (Covid-19)

Об этом сказала министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя в эфире телеканала Cuatro.

«Наш друг и партнер Турция продемонстрировала жест щедрости и приняла решение передать Испании аппараты искусственного дыхания», — сказал Лайя (цитата по «Анадолу»).

Лайя резко раскритиковал заявления испанских оппозиционных партий в адрес Турции, и назвала их необоснованными.

«Обвинения в адрес Турции несправедливы, мы решительно отвергаем и опровергаем их. Заявления о том, что Турция якобы конфисковала предназначенный для Испании груз, не соответствуют действительности. Подобные заявления наносят ущерб двусторонним отношениям», — сказала министр.

Лайя сообщила, что вопрос был урегулирован дипломатическим путем.

«То, что произошло, это просто задержка с доставкой аппаратов искусственного дыхания, которые приобрели две автономные общины в Испании. Турция сначала хотела использовать эти аппараты для лечения своих больных. Однако учитывая ситуацию в Испании, Турция решила поделиться аппаратами с нами», — сказала Лайя.

По словам министра, экспортные лицензии в настоящее время обрабатываются, и груз будет доставлен в Испанию в ближайшие несколько часов.

Глава МИД Испании также посредством своего Twitter выразила благодарность Турции и главе МИД Мевлюту Чавушоглу за содействие.

«Выражаем благодарность нашему партнеру и другу Турции», — говорится в сообщении.

Minval.az