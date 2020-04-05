Власти Сингапура с воскресенья начали бесплатную раздачу многоразовых медицинских масок, сообщается в заявлении на сайте правительства.

«С 5 по 12 апреля 2020 года жители с зарегистрированными домашними адресами смогут забрать одну медицинскую маску многоразового использования » — говорится в заявлении, передает РИА Новости.

Правительство отмечает, что многоразовые маски можно использовать до тех пор, «пока они не износятся».

«Ношение маски многоразового использования может обеспечить некоторую базовую защиту, даже если она не на таком же уровне, как от хирургической маски. Эта мера позволит сохранить хирургические маски для тех, кто в них больше всего нуждается, то есть для наших работников здравоохранения, учитывая нынешнюю глобальную нехватку медицинских масок», — говорится в заявлении.

Власти Сингапура также отмечают, что гражданам рекомендуется оставаться дома и избегать общения с кем-либо, кроме ближайших членов семьи, проживающих в одной квартире, и не выходить на улицу без острой необходимости.

По последним данным в Сингапуре зафиксировано 1189 заражений коронавирусом.

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