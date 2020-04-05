Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон в воскресенье призвал австралийцев с осторожностью относиться к импортным, поддельным «домашним» тестам на COVID-19.

По его словам, они могут представлять серьезную угрозу для здоровья граждан и общественного здравоохранения, сообщает австралийское агентство AAP.

Множество этих неисправных комплектов были перехвачены офицерами пограничных войск Австралии в последние недели. Министр предупредил, что использование этих наборов жителями страны подорвет жизненно важную работу медицинских работников. «Неточные результаты могут помешать людям обращаться за медицинской помощью, в которой они нуждаются, или, наоборот, препятствовать тому, чтобы люди сами делали это», — заявил Даттон. Стало известно, австралийский департамент по терапевтическим товарам расценил тестовые наборы как не соответствующие медицинским нормам.

Пограничники в Сиднее перехватили партию из 200 единиц, которая направлялась в Австралию из одной азиатской страны транзитом через Сингапур. Аналогичные фальшивые тесты были задержаны в Перте и в Мельбурне.

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