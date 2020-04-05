Власти Ирана намерены возобновить поездки между провинциями страны с 18 апреля, запрещенные из-за коронавируса.

Об этом заявил президент Хасан Роухани в ходе заседания штаба по противодействию коронавирусу.

На данный момент в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, зафиксировано 55743 случаев заражения, из которых 3452 со смертельным исходом. При этом выздоровели 19736 человек.

«На территории провинций передвижение на личных транспортных средствах было свободным, но поездки между провинциями будут запрещены по-прежнему до 18 апреля. Свободное передвижение между провинциями начнется с 18 апреля», — сказал Роухани, чье выступление транслировалось иранским телевидением.

Преподавание в школах также приостановлено до 18 апреля, добавил он, сообщив, что то же касается и работы святынь в стране.

«Деловая активность в провинциях страны, несущая в себе малые риски заражения коронавирусом, возобновится с 11 апреля. Однако по-прежнему деятельность, несущая в себе большие риски, запрещена до 18 апреля. Потом будет приниматься решение по этому вопросу», — отметил Роухани, добавив, что запрет касается той категории деятельности, которая подразумевает скопление людей, передает РИА Новости.

Ранее власти Ирана приняли решение под угрозой наказания обязать зараженных коронавирусом с нормальным самочувствием самоизолироваться на две недели. Кроме того, они продлили действие решений по профилактике распространения коронавируса до 8 апреля.

Кроме того, Иран ограничил передвижение по стране, сделав исключения только для служб спасения, полиции и органов власти, что привело к резкому сокращению поездок. Также закрыты парки, развлекательные зоны, а также торговые центры, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Ограничено отправление религиозного культа, в том числе пятничной молитвы.

Minval.az