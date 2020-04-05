Генеральный хирург США Джером Адамс показал на видео, как в домашних условиях сделать маску из футболки и защитить себя от возможного заражения коронавирусом.

Ранее президент США Дональд Трамп рекомендовал не покупать и не носить специализированные медицинские или даже хирургические маски, призвав сохранить их для медицинских учреждений. Вместо этого надо использовать обычные тканевые маски, которые можно купить онлайн или сделать самостоятельно дома.

Адамс показал, что сделать маску можно из практически любых предметов одежды, в том числе из шарфа или футболки. На видео он продемонстрировал, как правильно сложить вырезанную часть футболки и закрепить ее резинками для волос с обеих сторон, чтобы получить тканевую маску. Видео распространил Центр по контролю и профилактике заболеваний США в Facebook.

По последним данным в США зафиксировано 312 тысяч случаев заражения коронавирусом, почти 8,5 тысячи человек скончались.



Minval.az