В медицинском центре нью-йоркского Бруклина врачи и персонал вынуждены будут носить дождевики и пакеты для мусора вместо медицинских халатов.

Об этом телеканалу Си-Эн-Эн сообщил президент SUNY Downstate Medical Center Уэйн Райли.

По его словам, в медучреждении халатов для персонала хватит лишь на полтора дня.

«Мы не можем ждать, когда нас обеспечат госзапасом. Как нам известно, госзапас истощен. Поэтому нам нужно быть изобретательными», − отметил Райли.

Напомним, что мэр Нью-Йорка Билл де Блазио ранее заявил, что запасов медикаментов в городе хватит на неделю.

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