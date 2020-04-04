Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире за сутки возросло почти на 80 тысяч и составляет 1 051 635, следует из сводного графика на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за сутки новым типом коронавируса заразились 79 332 человека. За все время от коронавируса скончались 56 985 человек, а за последние 24 часа в мире умерли 6 664 человека.

Согласно данным организации, в настоящее время больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе — 583 141.

Minval.az