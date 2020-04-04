Общее число смертей от коронавируса, зафиксированное в больницах и медико-социальных учреждениях Франции, превысило отметку в 7,5 тысячи человек, заявил в ходе брифинга в субботу глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

«В больницах сейчас находятся 26 143 человека, что на 711 больше, чем вчера… Общее число случаев заболевания, подтвержденных тестами, составляет 68 605 человек», — сказал Саломон. Он добавил, что в реанимации находятся 6838 человек.

Число жертв коронавируса в США составляет 7826 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса на 13.30 по местному времени.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 290 тысяч, выздоровевших — 9,8 тысячи.

Minval.az