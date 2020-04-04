В Иране за сутки погибли 158 человек, что составило рекордное количество для страны, пишет минздрав страны.

Также было выявлено 2560 случаев заражения. Таким образом, всего в Иране коронавирусом заразились 55743, умерли 3452 человека.

Minval.az