Власти Сингапура сообщили о 75 новых случаях заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем с момента обнаружения вируса в стране 23 января.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении Минздрава.

«В большинстве случаев заражение происходит непосредственно в Сингапуре, лишь шестеро были инфицированы, находясь за рубежом», — указывается в сообщении. «Общее число подтвержденных случаев на данный момент составляет 1 189, за сутки увеличилось на 75», — уточнили в ведомстве.

«На сегодняшний день из больниц выписаны 297 пациентов», — говорится в заявлении. Вместе с тем в субботу поступила информация еще об одной жертве коронавируса, общее число летальных исходов достигло шести.

Премьер-министр Ли Сянь Лун 3 апреля выступил со специальным обращением к народу, в котором сообщил о введении дополнительных ограничений в связи с распространением вируса. В частности, с 7 апреля в городе-государстве будут закрыты все основные объекты, кроме имеющих жизненную необходимость. Открытыми останутся лишь продовольственные магазины, аптеки, общественный транспорт и ряд других критически важных объектов.

Minval.az