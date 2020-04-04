Около 20% итальянцев в настоящий момент могут быть инфицированы COVID-19, предположил представитель Италии в ВОЗ, советник министра здравоохранения Вальтер Риччарди, пишет РИА Новости.

«Возможно, 20% итальянцев были инфицированы. До сих пор мы видели лишь верхушку айсберга», — заявил профессор медицины в интервью, которое в субботу опубликовала римская газета Il Messaggero.

По словам Риччарди, в Италии необходимо провести широкое серологическое тестирование, при котором в сыворотке крови больных будут изучаться антитела на основе реакций иммунитета. Это позволит понять, насколько широко на самом деле распространено в стране заражение коронавирусом нового типа.

Ученый предложил провести такие исследования, предварительно разделив население на отдельные группы по возрасту и месту проживания. По его мнению, они покажут, какова у итальянцев реальная восприимчивость, то есть способность к заболеванию при контакте с инфекционными агентами.

«Если, как я полагаю, мы выясним, что только 10%-20% населения вступили в контакт с коронавирусом и, следовательно, произвели антитела, это будет означать, что мы должны быть очень внимательны. Значит 80% итальянцев восприимчивы к вирусу. Но должно быть ясно: пока это только гипотеза», — подчеркнул Риччарди.

Профессор отметил, что результаты такого тестирования, на проведение которого потребуется около месяца, позволят «определить будущую стратегию по предупреждению и сдерживанию» заражения коронавирусом.

Среди стран Европы Италия вместе с Испанией на первых позициях по числу случаев инфицирования COVID-19. Согласно последним официальным данным, обнародованным в пятницу вечером главой службы гражданской обороны Анджело Боррелли, на Апеннинах зафиксированы почти 120 тысяч случаев заражения новым типом вируса, около 20 тысяч больных выздоровели, число жертв — 14681.

Minval.az