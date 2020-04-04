Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что рассчитывает на то, что Россия примет правильное решение и согласится на сокращение нефтедобычи, сообщает «Интерфакс».

«Министр надеется, что Россия примет правильные решения на экстренной встрече (…) ОПЕК+ и группы других стран, чтобы достичь справедливого соглашения, которое восстановит баланс на нефтяных рынках, не подвергая их новым рискам», — говорится в сообщении.

Кроме того, в нем отмечается, что глава МИД «выразил недоумение» по поводу того, что Россия считает одной из причин падения цен на нефть выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, о чем ранее заявил президент РФ Владимир Путин.

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд также не согласился высказываниями министра энергетики РФ Александра Новака, который в пятницу сказал, что именно Саудовская Аравия отказалась продлить соглашение ОПЕК+.

Саудовский министр энергетики, как сообщило агентство, подчеркнул, что «королевство по-прежнему приветствует всех, кто хочет найти решения проблем нефтяного рынка, и призвало к срочной встрече стран ОПЕК+ и ряда других стран в соответствии со своей приверженностью сотрудничеству».

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