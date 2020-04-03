За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (Covid-19) скончались еще 69 человек, общее число жертв заболевания достигло 425, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, которые приводит «Анадолу», общее количество подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом возросло до 20 921, за прошедшие 24 часа 2786 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр добавил, что к настоящему времени выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 484 пациента, в то время как 1251 пациент продолжает находиться в отделениях интенсивной терапии.

Кроме того, сообщил Коджа, за истекшие сутки было сделано более 16 160 тестов на Covid-19, а общее количество проведенных анализов достигло 140 716.

Minval.az