Президенту РФ Владимиру Путину больше 67 лет, указанных в его официальной биографии. Об этом в интервью основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону заявил бывший советник Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

В ходе разговора Гордон отметил, что находящемуся у власти Путину «уже 67 лет».

«Согласно официальной биографии – да. …Согласно неофициальной – другая цифра. …Согласно неофициальной – плюс два», – сказал Илларионов.

По словам экс-советника Путина, когда он был в Кремле, то не видел «кремлевских таблеток», которые помогали бы российскому президенту хорошо выглядеть.

Согласно биографии Путина на сайте Кремля, он родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург).

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