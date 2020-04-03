В сети появилось видео, снятое новой иракской группировкой «Лига революционеров», которая действует на Ближнем Востоке. Ролик опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На кадрах, сделанных с квадрокоптера, запечатлен пролет аппарата над комплексом посольства США в Багдаде. Квадрокоптер беспрепятственно кружит над территорией американской дипмиссии, на некоторых кадрах можно увидеть проходящих внизу сотрудников посольства.

Как отмечает канал, данное видео является первым доказательством реального существования «Лиги революционеров». О создании группировки было объявлено в январе после того, как войска США убили генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Считается, что за ней стоят представители проиранского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», а ее главной целью является выдворение войск США с территории Ирака. При этом до настоящего момента оставалось загадкой, существует ли «Лига революционеров» на самом деле, поскольку ее члены никак себя не проявляли.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате чего был убит Сулеймани. Приказ об уничтожении отдал лично американский президент Дональд Трамп. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия американской стороны проявлением терроризма.



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