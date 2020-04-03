Компания Google собирается опубликовать данные о местоположении своих пользователей по всему миру, первые данные будут доступные 3 апреля.

Отмечается, что эта мера позволит правительствам оценить эффективность мер социального дистанцирования, которые были введены для борьбы с коронавирусом. Нововведение коснется пользователей из более чем 100 стран, сообщает онлайн-издание «Ридус».

Отчеты о передвижениях пользователей в 131 стране мира будут размещены на специальном сайте и позволят наметить тенденции «движения во времени по географическому признаку».

Алгоритмы компании будут показывать количество посещений парков, магазинов и мест работы.

«Возможно, это поможет лучше контролировать людей, находящихся на карантине», — сообщили в Google.

Система контроля передвижения пользователей будет работать так же, как формируются данные о пробках на дорогах, если на смартфоне есть GPS-навигатор, то данные о передвижениях будут передаваться автоматически.

При этом, как сообщили в компании, личная информация доступна не будет.

Minval.az