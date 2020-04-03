Испания вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом, обогнав Италию.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения.

Всего в Испании зафиксировано 117 710 случаев заражения. Известно, что 10 935 человек погибли от вируса (за день 932), 30 513 пациента выздоровели. По последним данным, в Италии всего было выявлено 115 242 случая заражения, при этом смертей там значительно больше — почти 14 тысяч. На первом месте по числу зараженных США — 245 574 случая заражения, там умерло 6 тысяч человек.

Minval.az