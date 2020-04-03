Мексика останавливает производство пива «Корона», которое экспортирует в 180 других стран на фоне вспышки коронавируса: там производство напитка назвали «несущественным» на фоне карантинных мер. Об этом сообщает агентство Reuters.

На этой неделе в стране объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения и распорядились остановить все мероприятия, которые не помогают справиться с эпидемией, от которой в стране погибли уже 50 человек.

В компании заявили, что остановят производство пива в воскресенье и что уже сократили производств «Короны» до минимума. Пивовары подчеркнули, что смогут восстановить процесс, как только правительственный запрет снимут.

«Если федеральное правительство сочтет целесообразным дать какое-то разъяснение, подтверждающее, что пиво является агропромышленным продуктом, в Grupo Modelo мы готовы выполнить план, при котором более 75% наших сотрудников работают на дому и в то же время гарантируют поставку пива», — говорится в заявлении.

Minval.az