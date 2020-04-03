Президент США Дональд Трамп назвал гуманитарную медицинскую помощь из России «красивым жестом» российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление американского президента на брифинге.

При этом Трамп подчеркнул, что Россия поставила в США медицинское оборудование высокого качества, которое поможет спасти много жизней.

Ранее российский самолет «Руслан» доставил в Нью-Йорк гуманитарную помощь. Россия передала США аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), маски, респираторы и медицинское оборудование. Общая масса груза составила 60 тонн.

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