На фоне пандемии коронавируса нового типа (Covid-19) 88 стран обратились за помощью к Турции, попросив обеспечить их необходимым медицинским оборудованием и средствами.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в ходе видеоконференции с директором Всемирной организации здравоохранения по европейскому региону Хансом Клюге.

«Анадолу» отмечает, что стороны обсудили сложившуюся ситуацию в мире в связи с Covid-19 и подписали меморандум о сотрудничестве между Турцией и Региональным офисом ВОЗ по Европе на 2020 и 2021 года.

Клюге выразил благодарность Турции за оказанную поддержку ряду стран в борьбе с Covid-19, в том числе Италии и Испании.

По его словам, для борьбы с Covid-19 мировое сообщество должно мобилизировать свои усилия и способствовать снижению физического контакта между людьми.

Глава турецкого Минздрава рассказал, что отделения интенсивной терапии в медицинских учреждениях Турции заполнены на 62 процента.

Турция полностью обеспечивает собственные нужды в медицинском оборудовании, ситуация в нашей стране намного лучше, чем в странах Европы, сказал Коджа.

По его словам, многие иностранные государства запрашивают у Турции гуманитарную помощь для борьбы с Covid-19.

«Турция по сегодняшний день своими усилиями обеспечила около 30 стран необходимыми медицинскими средствами. Последний запрос на 2 млн медицинских масок поступил от Германии. Турция удовлетворит эту просьбу в ближайшие дни. Великобритания также попросила помощи у Анкары, мы окажем помощь и этой стране в рамках своих возможностей. В целом к турецким властям обратились за помощью 88 стран», — сказал министр.

Коджа отметил, что устранить эпидемию Covid-19 можно только научным путем, а для этого необходимы исследования, данные и сотрудничество, сказал министр.

По итогам конференции был подписан меморандум о сотрудничестве.

Minval.az