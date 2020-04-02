Житель американского штата Орегон, 104-летний американский ветеран Второй мировой войны Билл Лапсчис вылечился от болезни, вызванной коронавирусом. Об этом в четверг сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Как отметил телеканал, вероятно, Лапсчис является самым возрастным человеком, который выздоровел после заражения коронавирусной инфекцией. Свой 104-й день рождения он отпраздновал в начале этой недели.

Билл Лапсчис, служивший в годы Второй мировой войны на Алеутских островах, был одним из 15 жителей дома престарелых для ветеранов боевых действий в городе Лебанон (штат Орегон), заразившихся новым коронавирусом. Двое из этих пациентов умерли на этой неделе.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 216 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 5,1 тыс. человек.

Minval.az