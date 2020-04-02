В США за последнюю неделю количество безработных увеличилось на 6,65 миллионов человек. Об этом пишет «Корреспондент» со ссылкой на Министерство труда США.

За две недели лишились работы около 10 млн американцев, добавляют в Минтруда США.

При этом неделю назад было 3,3 млн первичных заявок на пособие, что побило рекорд 1982 года (695 тыс. заявок).

Отметим, что обычно этот показатель в США не превышает 300 тысяч обращений в неделю.

Ранее Трамп заявил, что США ждут трудные времена. Американский лидер предупредил о тяжелых двух неделях, которые должны закончиться «светом в конце тоннеля».

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