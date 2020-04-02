Полиция Кении застрелила 13-летнего мальчика, который играл на балконе и тем самым нарушил введенный из-за коронавируса комендантский час.

Как сообщает газета Daily Mail со ссылкой на местных правоохранителей, ребенок получил выстрел в живот спустя всего 20 минут с начала комендантского часа.

Ясина Мойо, а именно так зовут пострадавшего, сразу же отправили в больницу, однако спасти его не удалось. Глава кенийской прокуратуры распорядился провести расследование инцидента, который, по его словам, произошел из-за «шальной пули».

Напомним, что пока количество зараженных коронавирусом в Кении составляет около 50 человек, однако власти уже ввели комендантский час, который начинается в семь вечера и заканчивается в шесть утра. С момента введения ограничений полицейских страны неоднократно обвиняли в излишне жестоком обращении с теми, кто, как им казалось, нарушает правила. К примеру, одного мужчину они выпороли кнутом, а другого забили до смерти.

Minval.az