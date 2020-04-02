Шэньчжэнь стал первым городом на территории материкового Китая, который ввел запрет на употребление в пищу мяса собак и кошек. Соответствующий закон вступит в силу 1 мая, передает ВВС.

24 февраля Национальный народный конгресс Китая издал распоряжение о запрете мяса диких животных и дальнейшем ограничении торговли дикими животными по всей стране, этот запрет появился как реакция на вспышку коронавируса. Тем не менее, решение властей Шэньчжэня преподносится, скорее, как аспект особых отношений между людьми и домашними животными, а не как способ борьбы с вирусом.

«У людей с собаками и кошками сложились более тесные отношения, чем с другими животными, и запрет на употребление в пищу собак, кошек и других домашних животных является обычной практикой в развитых странах, а также в Гонконге и Тайване», – заявили в мэрии города Шэньчжэнь, передает Reuters.

Организация по защите животных HSI высоко оценила решение городских властей Шэньчжэня. «Это действительно может быть переломным моментом в борьбе за прекращение этой жестокой торговли, в которой ежегодно в Китае гибнет около 10 миллионов собак и 4 миллионов кошек», – заявил доктор Питер Ли, специалист по политике Китая в HSI.

Потребление собачьего и кошачьего мяса наиболее распространено в провинции Гуандун, где находится Шэньчжэнь, и в некоторых частях северо-восточного Китая, однако в стране это не практикуется повсеместно. Тайвань запретил потребление мяса собак и кошек в 2017 году.

Minval.az