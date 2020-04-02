Изоляция из-за пандемии коронавируса может обернуться тревожным ростом домашнего насилия. Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, его цитирует пресс-служба ОБСЕ.

Он отметил, что «для многих женщин и детей дом не всегда является безопасным местом». В условиях карантина и предписаний оставаться дома могут участиться случаи сексуального насилия, при этом доступность службы поддержки жертв насилия снизилась, пояснил Гремингер.

Он призвал срочно действовать, чтобы удовлетворить нужды пострадавших или потенциальных жертв и принять меры по оказанию им адекватной защиты.

Minval.az