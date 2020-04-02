Число жертв коронавируса COVID-19 в Испании превысило 10 тысяч человек, только за последние сутки скончались 950 человек, сообщает минздрав страны.

По общему числу выявленных случаев заражения с начала эпидемии Испания почти сравнялась с Италией. В Италии зафиксировано 110,4 тысячи заражений, в Испании – 110 238. Только за последние сутки диагноз COVID-19 был поставлен еще 8,1 тысячи пациентов.

В отделениях интенсивной терапии находятся более 6 тысяч человек, выздоровели 26,7 тысячи.

Таким образом, число активных случаев составляет на 2 апреля 73,5 тысячи человек.

Minval.az