Польское правительство намерено проанализировать целесообразность покупки американских истребителей пятого поколения F-35 на фоне распространения пандемии коронавируса, заявил министр по контролю за государственными активами республики Яцек Сасин в эфире радиостанции RMF.

«Мы знаем, что будет кризис, но не знаем, насколько он будет глубоким, сколько он будет продолжаться. Мы, наверное, будем анализировать эти закупки», — сказал министр, отвечая на вопрос о целесообразности покупки.

Ранее Польша подписала соглашение на поставку из США 32 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Сумма контракта составила около $ 4,6 млрд.

Minval.az