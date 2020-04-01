Премьер-министр Пакистана Имран Хан высказался против введения режима строгой изоляции в стране для предотвращения распространения коронавируса, сообщает BBC.

Он призвал жителей страны бороться с вирусом, проявляя мудрость. В сообщении не уточняется, в чем именно в данном случае должна, по мнению премьера, заключаться эта мудрость.

Пакистан является пятой в мире крупнейшей по численности населения страной. В этой стране выявили свыше 2 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 26 человек.

Ранее на этой неделе Хан исключил введение на территории страны режима карантина. Он считает, что такая мера приведет к беспорядкам в стране.

Minval.az