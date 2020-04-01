В течение последних 24 часов в Турции от коронавируса нового типа (Covid-19) умерли еще 63 человека, общее число погибших от инфекции достигло 277 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в стране возросло до 15 679, поскольку за истекшие сутки положительный результат на вирус показали еще 2148 теста.
Глава ведомства добавил, что с начала вспышки выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 333 пациента.
На данный момент около 979 пациентов проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.
Кроме того, за прошедшие 24 часа в стране было проведено 14 396 тестов на наличие Covid-19, а общее количество проведенных анализов составило 106 799.