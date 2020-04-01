Ассоциация итальянских эпидемиологов пришла к выводу, что высокая смертность среди пожилых жителей страны объясняется тем, что из-за аномально теплой зимы люди легче обычного перенесли эпидемию гриппа в ноябре—январе, пишет Bloomberg, основываясь на итальянских статистических данных. Об этом сообщает РБК.

На основании данных мониторинга в крупнейших городах страны врачи пришли к выводу, что существует средний показатель смертности от гриппа: примерно 8 тыс. человек в год. Зимой 2016–2017 годов он был выше обычного, а в этом году, наоборот, ниже. Как посчитали специалисты, в северных районах страны смертность от гриппа в ноябре—январе была ниже средней на 6%, а в центральных и южных — на 3%.

В результате пожилые люди, которые были в группе риска, зимой переместились в группу риска при появлении коронавируса в феврале—марте. Их смерть внесла значительный вклад в общую статистику смертности.

В Ассоциации эпидемиологов указали, что общее число умерших пожилых людей в Италии в результате вспышки коронавируса превысило показатели по летальным случаям от гриппа за последние два года, однако по-прежнему этот показатель не дотягивает до уровня смертности трехлетней давности, пишет РБК.

По данным медицинских властей Италии, смертность от коронавируса в возрастных категориях 60+ составляет от 5 до 25% (чем старше, тем выше). Смертность во всех остальных возрастных группах находится на минимальном уровне.

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