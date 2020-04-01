Цены на рис и пшеницу на мировом рынке резко выросли на фоне глобальной пандемии коронавируса, сообщает The Wall Street Journal.

Еда дорожает из-за ажиотажного спроса на продукты питания по всему мире. Для поддержания продовольственной безопасности государства вводят ограничения на экспорт ключевых товаров. Например, Россия, Казахстан и Украина уже анонсировали временные ограничения на вывоз пшеницы. Вьетнам, один из главных мировых производителей риса, также сообщил о планах сократить экспорт данного продукта, пишет Bloomberg. Традиционные государства-импортеры пшеницы и риса со своей стороны тоже подстегивают цены, повышая закупки продуктов.

В результате фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарно-сырьевой бирже взлетели на 15 процентов в период с середины по конец марта и достигли 5,72 доллара за бушель. Стоимость тайского риса, который считается бенчмарком на глобальном рынке, с начала года подскочила на 17 процентов, до 490 долларов за тонну.

При этом эксперты отмечают, что цены растут в условиях де-факто избытка предложения. По данным американского Минсельхоза, мировое производство шлифованного риса в 2019-2020 году оценивается в 500 миллионов тонн, что близко к рекорду. Глобальные резервы, по данным ведомства, составляют 180 миллионов тонн, что является историческим максимумом. Аналогично ситуация обстоит с пшеницей из-за наращивания производства со стороны ряда стран, в том числе России, в последние годы. По информации американского Минсельхоза, в сезоне 2019-2020 ожидается рекордный урожай на уровне около 764,5 миллиона тонн.

Ранее Bloomberg писал, что ажиотажные закупки государств продуктами ставят под угрозу мировую экономику. Такая политика вынуждает страны-экспортеры в целях продовольственной безопасности ограничивать экспорт продуктов, что ведет к росту цен.

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