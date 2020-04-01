Группа греческих ученых пришла к выводу, что в странах с низкой температурой коронавирус распространяется быстрее, чем с теплой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету «Катимерини».

«Мы выявили явное влияние температуры на показатель распространения заболевания», — сказал участник исследования, пульмонолог, профессор Константинос Гургулианис.

Согласно результатам исследования, показатель выявления новых случаев заболевания в день и общее число подтвержденных заражений в странах, где температура воздуха составляет от 0 до 18 градусов по Цельсию, выше, чем в странах с более теплым климатом.

Между тем, исследователи отмечают, что «итоговое число заражений зависит в значительной степени от мер, предпринимаемых для предотвращения распространения вируса, а также от различных методик фиксирования случаев» инфицирования.

В научной работе принимали участие специалисты пульмонологической клиники при Университете Фессалии.

Minval.az