Власти американского штата Нью-Джерси выделили автоприцепы-рефрижераторы для хранения тел умерших от коронавирусной пневмонии, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на управление общественного здравоохранения Нью-Джерси.

«Власти штата отдают распоряжения о размещении дополнительных автоприцепов-рефрижераторов в северной, центральной и южной частях Нью-Джерси для использования больницами, домами престарелых и отделениями патологоанатомии», – цитирует начальника пресс-службы управления общественного здравоохранения штата Донны Люзнер ТАСС.

Число случаев заражения новым коронавирусом в Нью-Джерси превысило 18,6 тыс. Число умерших от коронавирусной пневмонии достигло 267. По словам Люзнер, власти Нью-Джерси в настоящий момент выясняют ресурсы и нужды Ассоциации похоронных бюро штата.

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