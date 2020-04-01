Турция направила в Италию и Испанию помощь для борьбы с коронавирусом нового типа (Covid-19).

Как передает «Анадолу», из военного аэродрома «Этимесгут» в Анкаре в среду утром вылетел военно-транспортный самолет с грузом медицинской помощи для двух стран, наиболее сильно пострадавших от пандемии коронавируса нового типа в Европе.

В числе прочих в Италию и Испанию направлены медицинские маски, специальные защитные комбинезоны, дезинфицирующие средства. Вся помощь произведена на предприятиях оборонной промышленности Турции.

На каждом из ящиков с грузом помощи на итальянском и испанском написаны слова известного мыслителя Джелалледина Руми: «Безысходность оставит место надежде. Восход сменит мрак».

Самолет вначале приземлится в Испанию, а затем направится в Италию.

Minval.az