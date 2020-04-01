Президент США Дональд Трамп предупредил американцев о грядущих «болезненных» двух неделях в борьбе с коронавирусом, и что смертность в стране может возрасти до сотен тысяч, даже несмотря на строгое соблюдение правил социального дистанцирования, передает Reuters.

Трамп призвал население страны следовать рекомендациям властей и собираться ограниченными в группами в количестве не более 10 человек, работать из дома и не ужинать в ресторанах и барах.

«Для американского народа абсолютно важно следовать указаниям на протяжении следующих 30 дней. Это вопрос жизни и смерти», — заявил он.

В свою очередь координатор Белого дома по коронавирусу Дебора Биркс представила диаграммы, демонстрирующие динамику распространения коронавируса.

Согласно этим данным, в ближайшие месяцы от осложнений, связанных с коронавирусом, в стране могут умереть от 100 000 до 240 000 человек.

По представленным данным, без предпринятых властями мер в стране могут умереть до 2,2 млн. человек.

Именно эта статистика заставила Трампа отказаться от первоначального плана восстановления темпов экономики после Пасхи.

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