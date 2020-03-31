Число летальных исходов от коронавируса нового типа (Covid-19) в Турции возросло до 214, за последние сутки жертвами заболевания в стране стали 46 человек, сообщило во вторник Министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, которое приводит «Анадолу», общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 13531, положительный результат на наличие коронавируса дали еще 2704 теста.

С начала вспышки эпидемии выздоровели и были выписаны из больниц 243 пациента.

Кроме того, за прошедшие 24 часа было сделано 15422 теста на Covid-19, общее количество проведенных к настоящему времени анализов возросло до 92 403.

Minval.az