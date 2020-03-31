За последние сутки в Италии от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 837 человек. Как пишет РБК, об этом сообщает информагентство Ansa со ссылкой на службу гражданской обороны страны.

В общей сложности с начала эпидемии в Италии жертвами вируса стали 12428 человек. При этом число вылечившихся пациентов составило 15729 человек (плюс 1109 за сутки).

Общее количество инфицированных граждан, включая умерших и выздоровевших достигло 105 792. За сутки прирост заболевших составил 2107 человек, это на 469 инфицированных больше, чем днем ранее.

Наибольшее число смертей за сутки было зафиксировано 27 марта — 969 человек.

Италия остается страной с самой сложной эпидемиологической ситуацией в Европе. Ранее 31 марта американский президент Дональд Трамп сообщил о выделении Италии медицинских принадлежностей на сумму около $100 млн.

Minval.az