Израильские власти под предлогом пандемии коронавируса нового типа (Сovid-19) пытаются взять под свой полный контроль район знаменитой мечети «Ибрагима» в городе Эль-Халиль на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в сообщении министерства вакуфов и религиозных дел Палестины.

«Израильские военные закрыли доступ в мечеть. Никого не пускают на территорию святыни за исключением муэдзинов. Действия израильских властей являются началом процесса захвата мечети оккупантами» ,- говорится в сообщении (цитата по «Анадолу»).

Ведомство призвало международное сообщество вмешаться в ситуацию и не допустить реализации плана превращения мечети «Ибрагима» в синагогу.

Мечеть «Ибрагима» в Эль-Халилие считается четвертой по значимости религиозной святыней исламского мира после мечетей «Мечеть аль-Харам», «Масджид ан-Набави» и мечети «Аль-Акса».

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