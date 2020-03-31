Более 3,1 тысячи человек отравились спиртом в Иране, жертвами алкогольного отравления стали 320 человек.

Об этом заявил официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

В Иране, где запрещен алкоголь, но есть производство метилового спирта, на фоне распространения коронавируса возросло число случаев отравлений либо контрафактным алкоголем, либо метанолом, который люди употребляют в качестве «профилактической меры» от COVID-19.

«На сегодняшний день мы имеем 3117 человек с алкогольным отравлением, из них 1066 госпитализированы. К сожалению, скончались 320 человек», — приводит агентство Fars слова Джаханпура.

На данный момент в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, выявлено более 44,6 тысячи случаев заражения, из которых 2898 с летальным исходом. Выздоровели при этом 14656 человек.

Minval.az