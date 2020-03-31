Британский принц Уильям пожелал вернуться в Национальную службу здравоохранения в качестве пилота санитарной авиации. Об этом сообщает издание Daily Mail.

37-летний герцог Кембриджский в марте посетил колл-центр Национальной службы здравоохранения Англии в боро Кройдон, южный Лондон. Во время визита он признался, что хочет вновь стать пилотом санитарной авиации, чтобы внести свой вклад в борьбу против смертельного коронавируса, который продолжает распространяться по Великобритании.

Источник сообщил изданию The Sun: «Уильям серьезно обдумывает идею вернуться в качестве пилота санитарной авиации, чтобы помочь в ситуации с пандемией. Он знает, что вся страна борется со смертельной инфекцией и хочет помочь. Но это непросто, так как ранее он оставил эту работу, чтобы стать действующим старшим членом королевской семьи».

«Эта роль даже более важна сейчас, учитывая, что принц Чарльз болел, принц Гарри уехал с Меган Маркл, а Эндрю был удален от общественной жизни. Но Уильям хотел бы сделать все, что в его силах, чтобы помочь», — сказал собеседник. Плотный график принца Уильяма может помешать ему вернуться к авиации.

Принц Уильям работал пилотом Восточно-Английской санитарной авиации в течение 18 месяцев, с 2015 по 2017 годы. В марте 2020 года герцог Кембриджский стал покровителем организации London Air Ambulance Charity, которая управляет службами санитарной авиации, реагирующими на серьезные травмы в Лондоне и его окрестностях.

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