Запасы урн в похоронном бюро в Ухане, официальные данные о кремации в городе и сообщения о перегрузке системы здравоохранения усилили подозрения, что реальное количество смертей от COVID-19 в китайском городе в разы выше, чем говорят официальные даные. Правительство Китая сообщило о 2535 умерших от нового коронавируса при заражении чуть больше 50 тысяч. Об этом пишет Newsweek, напоминая, что вспышка коронавируса началась в Ухане в декабре 2019 года, прежде чем он распространился по всему миру. По состоянию на воскресенье его жертвами стали 33 тысячи людей в мире. Китайские агрессивные меры сдерживания замедлили темпы распространения вируса дома. А в последние несколько недель чиновники сообщали о сокращении новых случаев заражения. Однако Пекин сообщил о 81 тысячи подтвержденных случаев и 3,3 тысячи смертей, большинство из которых произошли в Ухане, который стал эпицентром вспышки. Но много людей включая политиков в США подозревают Китай в приуменьшении реальных цифр о гибели людей от коронавируса.

Толчок этим сомнениям дали попытки китайских чиновников скрыть тяжесть эпидемии на ее ранних стадиях, прежде чем вирус вышел за пределы Китая. Медицинская система в Ухане была перегружена на пике эпидемии в Китае. И это тоже заставляет сомневаться в официальных цифрах о потерях на уровне 2535 смертей. В четвертом квартале 2019 года в Ухане провели 56 тысяч кремаций. Эта цифра на 1583 выше, чем в четвертом квартале 2018 года и на 2231 в 2017-м. Об этом свидетельствуют данные службы социальных дел города Ухань. По данным ООН, в 2019 году население Уханя выросло на 1,1% по сравнению с годом ранее. Эти цифры могут указывать на то, что появление нового вируса в декабре вызвало повышение смертей. И такая тенденция очень достоверно сохранялась в течение первого квартала текущего года. В китайских социальных сетях на этой неделе появились фото урн, которые привозили в эпицентр вспышки коронавируса после того, как семьям сообщили, что они могут забрать пепел своих умерших родных после кремации. Эти снимки подняли новые вопросы о реальном количестве жертв болезни в Китае.

Newsweek пишет, что грузовики привезли примерно 2500 урн в прошлую среду и еще столько же в четверг в одно из восьми погребальных бюро в Ухане. Об этом рассказал водитель одного из грузовиков китайской газете Caixin. Также издание опубликовало фото еще 3,5 тысяч урн, сложенных в здании бюро. Количество привезенных урн уже превышает цифру умерших от COVID-19, названную правительством Китая. Некоторые жители Уханя, опираясь на количество привезенных урн в город, подсчитали, что коронавирус мог убить около 26 тысяч человек. Пользователи китайских социальных сетей отметили, что 7 похоронных бюро будут раздавать примерно 3,5 тысяч урн в день в среднем с 23 марта до 4 апреля в период Чин Мин. Это традиционный поминальный период в Китае. Таким образом, за 12 дней раздадут 42 тысячи урн. Читайте также Financial Times: Пандемия коронавируса может закончиться появлением цифровых диктатур.

Опираясь на официальную годовую статистику смертности в Ухане, китайские пользователи подсчитали, что при нормальных условиях в городе за 2,5 месяца могли умереть 16 тысяч человек. Это означает, что коронавирус увеличил количество умерших на 26 тысяч учитывая количество урн. Издание замечает, такую математику вряд ли можно рассматривать как факт. Однако, она дает предположение относительно реального количества смертей в Ухане во время эпидемии, а также дает основания для скептического отношения к официальным цифрам.

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