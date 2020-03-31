В Испании за сутки врачи подтвердили 9222 случая заражения коронавирусом, скончались 849 пациентов, пишет Минздрав страны.
Всего в стране заразились 94417, скончались 8189 человек.
В Испании за сутки врачи подтвердили 9222 случая заражения коронавирусом, скончались 849 пациентов, пишет Минздрав страны.
Всего в стране заразились 94417, скончались 8189 человек.
Дата: 2020/03/31 14:32
Раздел: Мир
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